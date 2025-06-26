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19:40, 26 июня 2025Моя страна

Акулу в высоком прыжке над морем засняли в России

Акулу в высоком прыжке над морем засняли недалеко от Владивостока
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

В акватории Владивостока заметили акулу Мако — ее запечатлели в высоком прыжке над Японским морем. Запись публикует телеканал АСТВ в своем Telegram.

На видео показано, как хищница подпрыгивает высоко-высоко над волнами, а затем снова ныряет. Вместе с ней рядом находятся сородичи. Все они тоже прыгают из воды, громко «плюхаясь» вниз.

Хищные рыбы зашли в бухту Тихая. Их, как отмечается, заметили в конце июня, хотя обычно такие огромные рыбы появляются в этих местах ближе к осени, когда прогревается вода. Ученые считают, что так рано они подошли к побережью из-за аномальной жары.

Ранее норка выловила «вишневого лосося» размером с себя и попала на видео. Увиденное на реке Лютога на Сахалине запечатлели еще 20 июня. Утверждалось, что пойманная рыба — это сима.

В конце апреля же россияне засняли в Корсаковском районе Сахалинской области «селедочную дорогу». Рыбы на дороге было настолько много, что автомобили не могли двигаться дальше и лишь застревали в этом «фарше».

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