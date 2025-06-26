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13:24, 26 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России прокомментировали перелет спецборта из Петербурга в Нью-Йорк

Джабаров высказался за возобновление авиасообщения с США на фоне перелета Ил-96
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказался за возобновление прямого авиационного сообщения с США. Так в разговоре с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал перелет спецборта Ил-96 летного отряда «Россия» из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк.

«Это ненормально, когда две великие державы не имеют прямого авиационного сообщения. Это нонсенс. Наверное, этот самолет имеет какое-то специальное задание. Гадать не хотелось бы. Но в принципе, конечно, должно возобновиться регулярное авиационное сообщение с американцами», — отреагировал Джабаров.

Вечером 25 июня стало известно, что вылетевший из Санкт-Петербурга российский спецборт приземлился в аэропорту Нью-Йорка.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Ил-96 летного отряда «Россия» — обычный вывозной рейс для российских дипломатов.

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