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10:06, 26 июня 2025Мир

Белоусов оценил конфликтный потенциал в мире

Белоусов: Конфликтный потенциал в мире угрожающе растет
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Конфликтный потенциал в мире угрожающе растет, военно-политическая ситуация ухудшается. С такой оценкой выступил министр обороны России Андрей Белоусов на саммите глав оборонных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает РИА Новости.

«Современная военно-политическая ситуация в мире остается сложной и имеет тенденцию к ухудшению. Обострились геополитические противоречия. Разрушаются фундаментальные основы стратегической стабильности. Угрожающе возрос конфликтный потенциал», — заявил он.

Министр также отметил, что упала роль международных институтов, которые должны обеспечивать стабильность. По его словам, эта тенденция стала следствием деструктивного курса Запада на сохранение глобального доминирования.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что конфликт Ирана и Израиля угрожает миру ядерной катастрофой. Дипломат также выразила недоумение, почему мировое сообщество не придает большого значения этой проблеме.

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