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15:08, 26 июня 2025Мир

Генсек НАТО отверг слова о «папочке» в адрес Трампа

Генсек НАТО Рютте заявил, что не называл Трампа папочкой
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Yves Herman / Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте отверг приписываемые ему слова о «папочке» в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Hill.

Глава альянса хаявил, что не считает американского лидера папой и сделал шуточное сравнение. «Что касается этой истории... я не называл его "папочка". Я сказал, что иногда в Европе я слышу от стран: "Эй, Марк, останутся ли США с нами?" — и я сказал, что это звучит, будто маленький ребенок спрашивает у своего отца: "Эй, ты же останешься с семьей?" Поэтому в этом смысле я использовал "папочка" — я не называл президента Трампа папочкой», — пояснил Рютте.

Ранее генсек НАТО, комментируя высказывания Трампа о конфликте между Ираном и Израилем, в шутливой форме сравнил его с отцом, которому пришлось вмешаться в конфликт детей.

После этого американский президент пообещал хорошенько ударить генсека, если тот думает о нем плохо.

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