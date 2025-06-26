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09:47, 26 июня 2025Спорт

Миранчук остался без приглашения в команду звезд MLS

Алексей Миранчук остался без приглашения в команду звезд MLS
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Cristiano Mazzi / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Североамериканская Главная лига футбола (MLS) объявила состав команды звезд лиги на летние товарищеские матчи. Об этом сообщается на сайте MLS.

Без приглашения в команду остался российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук. В составе также нет его соотечественника Магомеда-Шапи Сулейманова, который играет за «Спортинг Канзас-Сити».

Среди приглашенных в сборную звезд MLS Лионель Месси («Интер Майами») и его одноклубник Жорди Альба, всего в списке 26 игроков. 23 июля сборная проведет игру против сборной звезд чемпионата Мексики.

Ранее Миранчук попал в топ-11 самых дорогих игроков MLS. Его стоимость оценивается в 9 миллионов евро.

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