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19:46, 26 июня 2025Ценности

Появились новые подробности роскошной свадьбы одного из богатейших людей мира

На роскошной свадьбе Безоса и Санчес выступят Леди Гага и Элтон Джон
Мария Винар

Фото: Danny Moloshok / File Photo / Reuters

Журналисты Daily Mail раскрыли новые подробности роскошной свадьбы миллиардера Джеффа Безоса и репортерши Лорен Санчес. Соответствующий материал появился на сайте издания.

На торжестве одного из богатейших людей мира выступят поп-исполнительница Леди Гага и британский певец Элтон Джон. Анонимные инсайдеры рассказали, что 78-летний музыкант владеет квартирой на острове Джудекка, откуда можно быстро добраться до места проведения свадьбы знаменитостей. На размещенных кадрах, которые оказались в распоряжении репортеров, видно, как два рояля доставляются на гондоле к площадке. По словам источников, выступление Джона обойдется Безосу в один миллион фунтов стерлингов (около 108 миллионов рублей).

Ранее корреспонденты Reuters назвали предполагаемые затраты Безоса на свадьбу. Выяснилось, что стоимость торжества, которое пройдет с 26 по 28 июня, может составить 46-56 миллионов долларов. Всего на церемонии бракосочетания ожидается около 250 гостей, в том числе Ева Лонгория, Кэти Перри с Орландо Блумом, Опра Кинг, Крис Дженнер и Ким Кардашьян, а также семья президента США Дональда Трампа, Карли Клосс, Барри Диллер, Диана фон Фюрстенберг, Билл Гейтс, Эндрю Гарфилд, Тоби Магуайр, Леонардо Ди Каприо и другие звезды и бизнесмены. Роскошные яхты некоторых гостей уже пришвартовались к берегам итальянского города.

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