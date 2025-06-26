Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Екатерина Александрова
Сегодня
14:00 (Мск)
Ига Швёнтек
Бад-Хомбург
Мирра Андреева
Сегодня
18:30 (Мск)
Линда Носкова
Бад-Хомбург
Ювентус
Сегодня
22:00 (Мск)
Манчестер Сити
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа G. 3-й тур
Видад
Сегодня
22:00 (Мск)
Аль-Айн
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа G. 3-й тур
Ред Булл Зальцбург
Завтра
04:00 (Мск)
Реал Мадрид
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа H. 3-й тур
Аль-Хиляль
Завтра
04:00 (Мск)
Пачука
Клубный чемпионат мира — 2025|Группа H. 3-й тур
11:35, 26 июня 2025Спорт

Представитель УЕФА высказался о сроках допуска российских команд до международных турниров

Прядкин анонсировал возвращение футбольных команд РФ на международные турниры
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин, выступающий на конференции РФС в качестве представителя УЕФА, высказался о сроках допуска российских команд до международных турниров. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам функционера, это произойдет в ближайшее время. «Работа идет. С момента введения санкций РФС ведет работу. Пусть она не афишируется», — заявил Прядкин.

Ранее возвращение российских клубов в еврокубки анонсировал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. По его мнению, это произойдет в 2026 году.

Российские клубы и сборные отстранены от международных футбольных соревнований с 2022 года. Команды могут проводить только товарищеские матчи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп дал клятву странам НАТО относительно России. Что пообещал президент США?

    Фон дер Ляйен оказалась под угрозой отставки

    Президент Финляндии оценил перспективу вступления Украины в НАТО

    Названа неожиданная опасность потребления холодных напитков

    Скабеева увидела в шутке Зеленского про Трампа тоску по «Кварталу 95»

    МВД прокомментировало взрыв в российском образовательном учреждении

    Доллар упал до многолетних минимумов

    Израиль уличили в ударах по Ирану боеприпасами с обедненным ураном

    Целого таракана возрастом 35 миллионов лет нашли в куске янтаря

    Будущий первый российский электромобиль сравнили с гаджетом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости