Представитель УЕФА высказался о сроках допуска российских команд до международных турниров

Прядкин анонсировал возвращение футбольных команд РФ на международные турниры

Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин, выступающий на конференции РФС в качестве представителя УЕФА, высказался о сроках допуска российских команд до международных турниров. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам функционера, это произойдет в ближайшее время. «Работа идет. С момента введения санкций РФС ведет работу. Пусть она не афишируется», — заявил Прядкин.

Ранее возвращение российских клубов в еврокубки анонсировал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. По его мнению, это произойдет в 2026 году.

Российские клубы и сборные отстранены от международных футбольных соревнований с 2022 года. Команды могут проводить только товарищеские матчи.