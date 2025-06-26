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16:05, 26 июня 2025Путешествия

Россиянам предложили туры на новый курорт Азии дешевле 100 тысяч рублей за двоих

АТОР: В России появились туры на курорт Далянь от 80 тысяч рублей за двоих
Алина Черненко

Фото: ZCOOL HelloRF / Shutterstock / Fotodom

Россиянам предложили туры на новый пляжный курорт Китая, Далянь, дешевле 100 тысяч рублей за двоих. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что это место стало пакетной альтернативой другому популярному курорту этой страны Азии — Хайнаню. Новинка доступна клиентам туроператора Ambotis Holidays из двух регионов России. Самолеты в Далянь, расположенный на побережье Желтого моря, летают из Москвы и Владивостока.

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В АТОР рассказали, что в продаже появился комбинированный тур, включающий посещение Даляня и Пекина, с вылетом из Москвы, который стоит около 250 тысяч рублей на двоих в неделю. При этом туры на новый китайский курорт с вылетом из Владивостока обойдутся от 80 тысяч рублей на двоих в неделю.

Ранее россиянам раскрыли направления для пляжного отдыха дешевле 75 тысяч рублей с человека, включая перелет. В список вошли ОАЭ и китайский Хайнань.

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