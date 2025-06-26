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21:02, 26 июня 2025Из жизни

Смертельно опасные муравьи продолжили нашествие на одну страну

Смертельно опасные муравьи из Азии стали появляться на севере США
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: April Nobile / © AntWeb.org

Азиатские жалящие муравьи (Asian needle ant) продолжили нашествие на США и добрались до севера страны. Об этом пишет Boston.com.

Ядовитые насекомые стали появляться в штатах Массачусетс, Род-Айленд и Коннектикут, расположенных на северо-востоке государства. Ранее об их размножении предупреждали только жителей южных штатов. По данным Лесной службы США, укус такого муравья смертельно опасен для двух процентов людей, поскольку способен вызвать у них анафилактический шок.

Распространение азиатских муравьев отслеживается на сайте antmaps.org. Согласно ему, этот вид уже обитает в 20 американских штатах.

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Азиатские жалящие муравьи были завезены в США в 1932 году, однако стали проблемой лишь в 2021-м. Этот вид — инвазивный. Они массово поедают растения и уничтожают местных муравьев, которые распространяют нужные семена.

Ранее сообщалось, что власти США объявили о масштабной программе по борьбе с опасными плотоядными личинками, угрожающими скоту. Они решили построить специальный завод для разведения стерилизованных самцов мясных мух, чтобы сократить популяцию паразитов.

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