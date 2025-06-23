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10:50, 23 июня 2025Из жизни

С американской авиабазы выпустят миллионы мясных мух для борьбы с плотоядными личинками

В США власти решили бороться с плотоядными личинками при помощи миллионов мух
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Judy Gallagher / Wikimedia

Власти США объявили о масштабной программе по борьбе с опасными плотоядными личинками, угрожающими скоту. Об этом сообщает CBS News.

Министерство сельского хозяйства США решило до конца года построить на авиабазе Мур в Техасе специальный завод для разведения стерилизованных самцов мясных мух Cochliomyia hominivorax. Самки этих мух откладывают яйца в раны на теле животных или людей. Вылупившиеся оттуда личинки начинают пожирать плоть зараженного носителя.

На проект потратят 8,5 миллиона долларов (750 миллионов рублей). Завод станет вторым подобным предприятием в Западном полушарии после постройки аналогичного завода в Панаме.

Еженедельно на предприятии будут разводить до 300 миллионов стерилизоаанных самцов мух, которых выпустят в природу для сокращения популяции опасных паразитов. Благодаря этому проекту после спаривания самки мясных мух не будут откладывать яйца.

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Как отмечают эксперты, подобные методы уже доказали свою эффективность в 1960-х годах, когда удалось практически полностью искоренить этого вредителя в США. Однако в последнее время мухи стали активно мигрировать на север из Мексики.

«Единственный способ защитить скот — обеспечить достаточное количество стерильных мух», — заявил президент Национальной ассоциации скотоводов Бак Вербайн. Особую опасность паразиты представляют для диких животных, которые могут переносить их через границу.

Ранее сообщалось, что новозеландский город Веллингтон страдает из-за нашествия многоножек. Один из жителей пригорода утверждает, что за неделю собрал во дворе пять мешков многоножек.

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