Сын Боярского раскрыл подробности о состоянии госпитализированного отца

Сын Боярского Сергей допустил, что отца могут выписать из больницы 27 июня

Сын народного артиста РСФСР Михаила Боярского, который был экстренно госпитализирован, Сергей допустил, что отца могут уже завтра — в пятницу, 27 июня, выписать из больницы. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Он действительно в больнице. Возникли сложности после стентирования артерии в ноге. Надеюсь, завтра отпустят домой», — поделился Сергей Боярский.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Михаил Боярский был экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге. Артист самостоятельно приехал в медучреждение. Эту информацию подтвердил Сергей Боярский. Он также добавил, что отец находится в отделении сосудистой кардиологии Мариинской больницы Санкт-Петербурга.

14 апреля Михаил Боярский попал в больницу после падения во время репетиции в театре. Спектакли с участием артиста были отменены до конца сезона. Позднее появилась информация, что Боярский вернется на сцену после того, как оступился за кулисами и упал на спину во время репетиции.