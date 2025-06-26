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15:57, 26 июня 2025КультураЭксклюзив

Сын Боярского раскрыл подробности о состоянии госпитализированного отца

Сын Боярского Сергей допустил, что отца могут выписать из больницы 27 июня
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Сын народного артиста РСФСР Михаила Боярского, который был экстренно госпитализирован, Сергей допустил, что отца могут уже завтра — в пятницу, 27 июня, выписать из больницы. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Он действительно в больнице. Возникли сложности после стентирования артерии в ноге. Надеюсь, завтра отпустят домой», — поделился Сергей Боярский.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Михаил Боярский был экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге. Артист самостоятельно приехал в медучреждение. Эту информацию подтвердил Сергей Боярский. Он также добавил, что отец находится в отделении сосудистой кардиологии Мариинской больницы Санкт-Петербурга.

14 апреля Михаил Боярский попал в больницу после падения во время репетиции в театре. Спектакли с участием артиста были отменены до конца сезона. Позднее появилась информация, что Боярский вернется на сцену после того, как оступился за кулисами и упал на спину во время репетиции.

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