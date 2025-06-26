Украинский футболист покинул турецкую команду после сообщения о переходе туда россиянина

Украинец Петрусенко покинул «Антальяспор» после сообщения о переходе туда Джикии

Украинский футболист Александр Петрусенко покинул турецкий «Антальяспор». Об этом ТАСС сообщили в команде.

В клубе также ответили на вопрос, связано ли это с приходом россиянина Георгия Джикии. «На мой взгляд, это не имело бы большого значения, потому что, как вы знаете, в Анталье по соседству живет много граждан России и Украины», — заявил представитель «Антальяспора».

Ранее о переходе Джикии в «Антальспор» сообщил агент футболиста Владимир Кузьмичев. По его словам, игрок подписал двухлетний контракт, а официально о трансфере будет объявлено после того, как с «Антальяспора» снимут запрет на регистрацию новых футболистов.

27-летний Петрусенко перешел в «Антальяспор» в сентябре 2024 года. В минувшем сезоне он провел 21 игру в чемпионате Турции.