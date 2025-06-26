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21:39, 26 июня 2025Мир

В Белом доме заявили о стремлении США достичь мира с Ираном

Левитт: США находятся на дипломатическом пути переговоров с Ираном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Соединенные Штаты находятся на дипломатическом пути переговоров с Ираном ради достижения устойчивого мира на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга, пишет РИА Новости.

«Прямо сейчас мы находимся на дипломатическом пути с Ираном. Президент и его команда, конкретно спецпосланник Уиткофф продолжают оставаться на связи с иранцами», — отметила она.

Левитт подчеркнула, что Вашингтон надеется на длительный и прочный мир в регионе.

24 июня между Израилем и Ираном начался режим прекращения огня. Президент Штатов Дональд Трамп объявил, что стороны конфликта договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Украине и ситуация вокруг Ирана и Израиля по сути несопоставимы.

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