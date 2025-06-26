В России отреагировали на серию домогательств в центре столицы

Депутат Останина выступила за самые жесткие меры наказания для извращенцев

Направленных депутатских запросов в Министерство внутренних дел (МВД) и Следственный комитет России (СКР) вполне достаточно для того, чтобы разобраться с серией домогательств в центре Москвы, считает председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Об этом она рассказала «Ленте.ру». Она также выступила за самые жесткие меры наказания «для подобного рода извращенцев».

«Я думаю, что этого [направленных запросов в МВД и СКР] вполне достаточно для того, чтобы принять меры реагирования. То, что это недопустимо, совершенно очевидно. То, что это нарушение всех существующих норм законов — юридических, человеческих, нравственных, моральных — это тоже всем совершенно очевидно», — сказала Останина.

Останина выразила надежду, что председатель СКР Александр Бастрыкин быстро отреагирует на депутатское обращение. По ее мнению, эта тема не заслуживает такого широко обсуждения в СМИ на данный момент.

Я за то, чтобы самые жесткие меры наказания для подобного рода извращенцев вот сейчас правоохранительные органы приняли Нина Останина депутат

Ранее глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова направила запрос министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой разобраться с серией домогательств. Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева, со своей стороны, направила обращение Бастрыкину.

Во вторник, 24 июня, сразу несколько девушек сообщили о случаях домогательств в центре Москвы. Инциденты произошли на Китай-городе, Покровке и Чистых прудах. Позднее выяснилось, что волну массовых домогательств запустил автор тренингов для мужчин Алекс Лесли (настоящее имя — Александр Кириллов).

Блогер, позиционирующий себя «пикап-гуру», призывал мужчин в рамках «телесного тренинга» домогаться жительниц столицы. В результате СКР возбудил уголовное дело против него. Лесли заподозрили в преступлении по части 4 статьи 33 и части 1 статьи 131 («Склонение к совершению изнасилования») УК РФ.