В СПЧ назвали три версии появления в Москве листовок с пропагандой многоженства

Член СПЧ Кабанов связал с ЦИПсО появление в Москве листовок о многоженстве

Наиболее вероятным источником появления в Москве листовок с пропагандой многоженства являются молодые люди, «сбитые с толку профессиональными провокаторами» из украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО). Эту и другие версии назвал член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) России Кирилл Кабанов в Telegram.

По его оценке, листовки с оправданием практики многоженства появляются на улицах столицы последние пять месяцев. При этом в их текстах напрямую или косвенно указывается авторство Духовного управления мусульман (ДУМ) России. Однако 25 июня данную информацию в беседе с «Газетой.Ru» отверг муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Кабанов перечислил три версии появления листовок. Согласно первой, автором и заказчиком провокации являются радикально настроенные сторонники консервативных объединений. «И здесь чаще всего говорят о "Русской общине", "Северном человеке" и даже казалось бы канувших в лету "Хоругвиносцах". Лично мне кажется, что версия уж слишком прямолинейна, чтобы быть в нее поверить», — подчеркнул он.

В кругах православных верующих, по словам члена СПЧ, популярна версия о том, что за листовками стоят исламистские экстремисты, которые пытаются повысить напряженность между мусульманами и христианами, вызвав ответную реакцию. Кабанов подчеркнул, что сторонники этой теории допускают причастность к фейку представителей самого ДУМ России. Он напомнил, что организация уже пыталась оправдать многоженство.

Однако наибольшую перспективу оказаться реальностью имеет версия о связи с ЦИПсО, считает общественник. Он отметил, что попавшим под влияние украинских специалистов молодым людям «совершенно без разницы, за что получать серебренники — расклеить листовки, подкинуть к мечети свиную голову, нанести экстремистское послание на ограду храма или поджечь релейный шкаф».

В декабре 2024 года Аляутдинов объявил о выпуске фетвы, разрешающей российским мусульманам иметь до четырех жен в том случае, если все супруги будут равны между собой и получат от мужа одинаковое финансовое обеспечение. Заявление вызвало общественный резонанс, после чего Генпрокуратура вынесла ДУМ предписание, в котором говорилось, что фетва противоречит закону и основам государственной политики в области укрепления традиционных ценностей. В результате религиозная организация отозвала разрешение.