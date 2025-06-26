VK Tech откроет доступ к сервису Bare Metal в дата-центрах с высшим уровнем надежности

VK Tech открывает доступ к Bare Metal в дата-центрах Tier IV

Российский разработчик корпоративного ПО для решения ежедневных задач бизнеса VK Tech открывает доступ к Bare Metal — сервису предоставления физических серверов в собственных дата-центрах VK. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Основой для нового сервиса стали современные серверные платформы, на базе которых можно собрать конфигурацию, наиболее подходящую для решения бизнес-задач. Bare Metal нативно интегрируется с облачной платформой VK Cloud и позволяет построить масштабируемую и отказоустойчивую инфраструктуру.

Серверы Bare Metal находятся в Центрах Обработки Данных (ЦОД) Московского региона, соответствующим высшему уровню надежности Tier IV, требованиям 152‑ФЗ, стандартам ISO и PCI DSS. Таким образом, пользователи смогут безопасно обрабатывать персональные и банковские данные.

В Bare Metal будет доступна конфигурация с новым поколением графических ускорителей GPU, которые ускоряют обучение больших языковых моделей на 15–320 процентов и инференс на 100–570 процентов по сравнению с NVIDIA H100 и NVIDIA A100. Такое оборудование обеспечивает более быструю и эффективную работу с искусственным интеллектом, аналитикой больших объемов данных, бизнес-критичными приложениями и системами.

Bare Metal поможет компаниям, нуждающимся в мощной инфраструктуре для работы с высоконагруженными приложениями, корпоративными ERP/CRM-системами, аналитическими и транзакционными операциями.

«Бизнес использует разные платформы для размещения ИТ-систем — как в публичных облаках, так и на собственной инфраструктуре. Запуская Bare Metal в VK Cloud, мы расширяем эти возможности — клиенты смогут размещать высоконагруженные сервисы на физических серверах с полным контролем над вычислительными ресурсами и привычной моделью управления через интерфейс облака», — рассказал директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.

По его словам, сервис поможет компаниям из разных отраслей быстро масштабировать нагрузки на ИТ-инфраструктуру без компромиссов между производительностью, надежностью и гибкостью.