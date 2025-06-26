Военблогер заступился за Рогозина на фоне скандала с игроками КВН

Военблогер Живов заступился за Рогозина и указал на его заслуги в ходе СВО

Военный блогер и волонтер Алексей Живов заступился за члена Совфеда Дмитрия Рогозина на фоне скандала с игроками КВН. О заслугах сенатора в ходе специальной военной операции (СВО) он написал в Telegram.

Перед этим Рогозин пригрозил участникам команды юмористов из СПбГЭТУ «ЛЭТИ» военкоматом. Они пошутили над его докторской диссертацией. После этого Рогозин подвергся критике.

Рогозин единственный из известных государственных мужей, который не сидит в Москве и поучает нас, как жить, а сидит в окопах с парнями и делает крутые дела Алексей Живов военный блогер, волонтер спецоперации

По мнению Живова, против Рогозина была развернута заказная медийная кампания. Волонтер сообщил, что в ходе СВО сенатор за год сумел сформировать готовое к бою подразделение «со своим производством, первоклассными летчиками и инженерами». О юмористах же активист высказался критически, назвав их «какими-то обмылками».

Ранее бывший кавээнщик, а ныне депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев прокомментировал слова Рогозина в адрес юмористов. Он указал, что КВН «был, есть и остается злободневным».