Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:03, 26 июня 2025Россия

Военблогер заступился за Рогозина на фоне скандала с игроками КВН

Военблогер Живов заступился за Рогозина и указал на его заслуги в ходе СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин. Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Военный блогер и волонтер Алексей Живов заступился за члена Совфеда Дмитрия Рогозина на фоне скандала с игроками КВН. О заслугах сенатора в ходе специальной военной операции (СВО) он написал в Telegram.

Перед этим Рогозин пригрозил участникам команды юмористов из СПбГЭТУ «ЛЭТИ» военкоматом. Они пошутили над его докторской диссертацией. После этого Рогозин подвергся критике.

Рогозин единственный из известных государственных мужей, который не сидит в Москве и поучает нас, как жить, а сидит в окопах с парнями и делает крутые дела

Алексей Живоввоенный блогер, волонтер спецоперации

По мнению Живова, против Рогозина была развернута заказная медийная кампания. Волонтер сообщил, что в ходе СВО сенатор за год сумел сформировать готовое к бою подразделение «со своим производством, первоклассными летчиками и инженерами». О юмористах же активист высказался критически, назвав их «какими-то обмылками».

Ранее бывший кавээнщик, а ныне депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев прокомментировал слова Рогозина в адрес юмористов. Он указал, что КВН «был, есть и остается злободневным».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России знают путь, по которому ВСУ получают оружие. Это старый железнодорожный тоннель в горах. Почему его не уничтожили?

    Резкое снижение ключевой ставки ЦБ в июле допустили

    Жившую на сгнившем матрасе и с червями на теле пенсионерку нашли в российском городе

    Сравнение Трампом ударов США по ядерным объектам Ирана с Хиросимой и Нагасаки объяснили

    Дефицит картофеля в Белоруссии связали с идеями Лукашенко

    Осужденный за миллионные махинации экс-глава российского района умер в колонии

    Maxar запустила службу непрерывного доступа к спутниковым разведданным

    Одна страна НАТО захотела ужесточить санкции против России и Белоруссии

    Раскрыто число вернувшихся в Россию с СВО бойцов

    Роли ЕАЭС в мире спрогнозировали резкое усиление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости