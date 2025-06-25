Рогозину не понравилась шутка участников КВН про «космос и телок» в его диссертации. Он заявил, что юмористов ждут в военкомате

Рогозин пригрозил участникам КВН отправкой на спецоперацию после шутки о нем

Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» сенатор Дмитрий Рогозин пригрозил отправить в зону специальной военной операции (СВО) на Украине участников КВН, неудачно пошутивших о нем.

Таким образом он отреагировал на выступление команды юмористов из СПбГЭТУ «ЛЭТИ», в одной из сценок которого участники высмеяли докторскую работу парламентария.

Позже Рогозин дал новый комментарий о ситуации, заметив, что на самом деле его «никак не интересуют» показавшие оскорбительный скетч участники. Сенатор назвал их «интеллектуально незрелыми» и выразил сомнения относительно их годности для военной службы. «Для глупых шуток они, возможно, годятся, для защиты Родины — нет», — написал он.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Рогозин предложил участникам шоу ознакомиться с ударными дронами КВН

В своих соцсетях парламентарий выложил видео с выступлением команды КВН из СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Во время сценки одному из актеров, одетому в костюм космонавта, признается в любви девушка, после чего он сообщает команде, что не сможет отправиться в полет. «"Парень, ты чего, космос на телку не меняют!" "Это кто сказал?" "Это было в докторской Рогозина"», — пошутили участники команды.

Сенатор заявил, что вместо подобных шуток комикам стоило бы опробовать реальные КВН-ы — ударные дроны «Князь Вандал Новгородский». Он добавил, что уже получил информацию об отношении некоторых выступавших юмористов к военной службе, а также намерен установить автора текста к данному скетчу.

К какому военкомату приписаны эти два юмориста, мне уже сообщили (…) Парней этих ждем у себя, всему научим, в том числе чувству юмора (…) Довезем до переднего края и пожелаем боевой удачи Дмитрий Рогозин сенатор от Запорожской области

При этом не уточняется, откуда у парламентария оказались закрытые сведения о личностях участников шоу.

Кадр: КВН / Первый Канал

Звезда КВН из Дагестана оскорбил организацию «Русская община»

Звезда КВН из Дагестана Омар Алибутаев оскорбил общественную организацию «Русская община», после чего представители объединения выступили в его адрес с жесткой критикой.

Комик прокомментировал один из рейдов организации, назвав ее «петушиной общиной». Юморист и ранее неоднократно заявлял, что «Русская община» занимается не своим делом.

За резкие высказывания Алибутаева раскритиковали сторонники организации. Они оставили массу гневных комментариев под его постами в соцсетях. Негодующие люди потребовали юмориста извиниться, однако до сих пор комик так и не прокомментировал конфликт публично.