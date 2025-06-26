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12:29, 26 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Живущим вместе с родителями молодым парам дали советы для избежания конфликтов

Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: KucherAV / Shutterstock / Fotodom

Молодым семейным парам, живущим с родителями, надо продумать обустройство кухни, чтобы избежать конфликтов, считает дизайнер интерьера, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова. Советы по организации кухонного пространства, позволяющие избежать конфликтов, она дала в беседе с «Лентой.ру».

Кузнецова обратила внимание, что при обустройстве пространства кухни, где предполагается несколько хозяек, необходимо учитывать их физиологические особенности (например, телосложение и рост), ритм жизни, график работы и бытовые привычки. По ее словам, это позволит обустроить кухонную зону таким образом, чтобы всем жильцам было комфортно в ней находиться.

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Также дизайнер посоветовала предусмотреть достаточное количество зон хранения необходимой утвари, продуктов и посуды, чтобы каждая семья имела личное пространство.

Если метраж кухни незначительный, я рекомендую использовать каждый свободный сантиметр и выбирать кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам с ящиками до потолка. Обладатели же более просторных пространств могут задействовать для хранения и интегрированные в барную стойку ящики и полки

Ксения Кузнецовадизайнер интерьера

«На просторных кухнях дополнительной рабочей поверхностью становится барная стойка, а в кухнях незначительного метража можно расширять поверхность столешницы за счет подоконника», — также посоветовала Кузнецова.

Ранее психиатр Николас Фабиано и его коллега, терапевт Брэндон Луу, призвали отказаться от использования пластиковых контейнеров на кухне для профилактики слабоумия. По их словам, использование пластиковых контейнеров в микроволновой печи приводит к накоплению микропластика и нанопластика в мозге.

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