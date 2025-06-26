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20:33, 26 июня 2025Из жизни

Знакомая Кейт Миддлтон пожаловалась на осуждение ее секс-империи

Юлия Юткина
Юлия Юткина
Эмма Сэйл

Эмма Сэйл. Фото: Jon Furniss / AP

Знакомая принцессы Кейт Миддлтон 47-летняя Эмма Сэйл пожаловалась, что ее не принимают другие родители в школе, где учатся ее дети. Об этом пишет Daily Mail.

Сэйл известна тем, что построила собственную секс-империю. Она — генеральный директор компании Killing Kittens, организующей секс-вечеринки. Эту роль Сэйл успешно совмещает с руководством попечительским советом частной школы, куда ходят ее дети.

Хотя женщина уже пять лет возглавляет школьный совет, она продолжает сталкиваться с осуждением. Сэйл рассказала, что однажды встретила в парикмахерской мать одного из одноклассников ее детей. Та заявила, что из-за Killing Kittens Сэйл не должна занимать такую высокую должность в школе. Так же, по словам этой женщины, думают и другие родители. Сэйл считает это настоящим буллингом, но лишь смеется над ним.

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Эмма Сэйл происходит из хорошей семьи: в детстве она училась в одной привилегированной школе с будущей женой принца Уильяма Кейт Миддлтон, они вместе занимались греблей.

Killing Kittens проводит секс-вечеринки, где действуют два основных правила: во-первых, одиноким мужчинам вход запрещен, во-вторых, инициативу всегда должна проявлять женщина. Сэйл объяснила, что главная цель ее организации — дестигматизировать отношение к женской сексуальности.

Ранее сообщалось, что журналистка Поппи Аткинсон Гибсон посетила роскошную секс-вечеринку Эммы Сэйл в британском особняке и описала свои впечатления. Гибсон заметила, что все гости вели себя друг с другом вежливо и спрашивали разрешение, прежде чем сделать что-то.

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