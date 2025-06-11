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08:32, 11 июня 2025Из жизни

Женщина посетила роскошную секс-вечеринку и осталась недовольна

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Unsplash

Журналистка Поппи Аткинсон Гибсон посетила роскошную секс-вечеринку в британском особняке и решила больше не принимать участие в оргиях. Свои впечатления от вечера она описала для Daily Mail.

По словам Гибсон, первое, на что она обратила внимание на мероприятии, — возраст гостей. Она объяснила, что ожидала увидеть молодых людей, а в итоге оказалась чуть ли не самой юной участницей (ей 25 лет). На вечеринке было много супружеских пар старше 40 лет. Гибсон рассказала, что в первой части вечера все гости были одеты в платья, костюмы и маски. Они пили шампанское, ели шоколад с афродизиаком и общались.

Во второй половине мероприятия гости разделись и стали расходиться по спальням. Гибсон заметила, что все вели себя друг с другом вежливо и спрашивали разрешение, прежде чем сделать что-то. В одной комнате женщина застала БДСМ-сессию, в других видела оргии, но не решилась присоединиться. После вечеринки женщины призналась, что осталась недовольна.

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Гибсон рассказала, что мероприятие организовывала Эмма Сэйл — бывшая школьная подруга Кейт Миддлтон. Ее компания Killing Kittens заявляет, что превыше всего ставит именно женское удовольствие. Мужчин на вечеринки Сэйл пускают только в сопровождении партнерш. К тому же им запрещено инициировать какие-то сексуальные взаимодействия, это могут делать только женщины.

Несмотря на это, Гибсон показалось, что все участницы заботились в первую очередь об удовлетворении мужчин: вставали в неудобные позы, наигранно стонали и надевали кружевное белье. Она также раскрыла стоимость участия в подобном мероприятии — 200 фунтов стерлингов (21 тысяча рублей).

Ранее сообщалось, что пара свингеров раскрыла негативную сторону своего образа жизни. Они пожаловались на дороговизну членства в специализированных клубах, посещения секс-вечеринок и брони номеров в отеле.

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