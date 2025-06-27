Проблемному российскому самолету сменили главного конструктора

«Ведомости»: УЗГА неожиданно поменял главного конструктора самолета «Байкал»

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) поменял главного конструктора легкого многоцелевого самолета «Байкал», который разрабатывается в качестве современного аналога советского Ан-2, более известного как «кукурузник». Об этом со ссылкой на двух источников в отрасли пишут «Ведомости».

Вместо 64-летнего Вадима Демина, который вел проект с самого начала, на должность назначен Александр Силин, которого собеседник издания охарактеризовал как «талантливого инженера из команды УЗГА».

Причины перестановки не называются, а опрошенные эксперты назвали такое решение неожиданным. В частности, главный редактор портала Frequentflyers.ru Илья Шатилин напомнил, что главного конструктора меняют на фоне сообщений о том, что самолет строится по графику, а первые поставки в авиакомпании должны состояться в следующем году.

Впрочем, руководитель направления «Реструктуризация и банкротство» в «Некстонс СТП» Арутюн Саркисян не исключил, что замена носить сугубо управленческий или даже личный характер, поэтому о ее успешности можно будет судить только после результатов новой команды.

Минпромторг выбрал УЗГА в качества разработчика «Байкала» в 2019 году. Первый полет на самолете состоялся в январе 2022 года, но тогда на машину были установлены американские двигатели. Комплексная программа развития авиации, утвержденная летом 2022 года, предусматривала начало поставок машины в 2024-м

Осенью этого года президент России Владимир Путин потребовал объяснить, почему заявленная стоимость самолета резко выросла, а сам он до сих пор не сертифицирован. После этого первый вице-премьер Денис Мантуров признал, что для «Байкала» по-прежнему нет отечественных двигателя и винта, но пообещал начать поставки в 2026 году.

Зимой 2025 года СМИ выяснили, что в проекте найдены драматические ошибки, на устранение которых потребуется не менее пяти лет и более десяти миллиардов рублей. Тем не менее к настоящему времени чиновники настаивают на возможности начать поставки самолета в следующем году. Ни двигатель, ни сам «Байкал» пока не сертифицированы.