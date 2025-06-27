Булыкин назвал условие для начала переговоров о возвращении российских сборных и клубов

Булыкин: Переговоры о возвращении сборных и клубов РФ начнутся по окончании СВО

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин назвал условие для начала переговоров о возвращении сборных страны и клубов на международные турниры. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По его словам, обсуждение начнется только после окончания специальной военной операции на Украине. «А когда это случится, то все равно будет много противников нашему возвращению. Представители некоторых стран наверняка все равно будут выступать против», — заявил Булыкин.

Ранее бывший президент Российской премьер-лиги, а ныне представитель Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Сергей Прядкин высказался о сроках возвращения российских команд на международные турниры. Он выразил уверенность в том, что это произойдет в 2026 году.

Российские клубы и сборные отстранены от международных футбольных соревнований с 2022 года. Команды могут проводить только товарищеские матчи.