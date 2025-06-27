Быстров отреагировал на попадание в базу «Миротворца»

Быстров о попадании в базу «Миротворца»: Мне от этого ни холодно, ни жарко

Бывший футболист «Спартака», «Зенита» и сборной России Владимир Быстров отреагировал на попадание в базу украинского сайта «Миротворец». Его слова приводит Sport24.

Экс-игрок отметил, что ему от этого ни холодно, ни жарко. «Разве я должен понимать, за что какие-то дауны меня куда-то вносят? Я живу у себя в стране и делаю все, что хочу», — заявил Быстров.

О попадании Быстрова в базу «Миротворца» стало известно ранее 27 июня. Экс-игрока обвиняют в покушении на территориальную целостность Украины.

Созданный в 2014-м сайт «Миротворец» является реестром личных данных артистов, политиков и остальных медийных лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются «сепаратистами» и «агентами Кремля».