Владимир Быстров попал в базу «Миротворца»

Бывший футболист «Спартака», «Зенита» и сборной России по футболу попал в базу украинского сайта «Миротворец». Соответствующая информация появилась в базе интернет-ресурса.

Экс-игрока обвиняют в покушении на территориальную целостность Украины и в пропаганде войны. Кроме того, по мнению создателей сайта, Быстров участвовал в мероприятиях, «направленных на героизацию военных преступников».

Ранее в базу «Миротворца» попал российский хоккеист Александр Овечкин. Он якобы участвовал в международных соревнованиях с целью «отбеливания репутации России».

Созданный в 2014-м сайт «Миротворец» является реестром личных данных артистов, политиков и остальных медийных лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются «сепаратистами» и «агентами Кремля».