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10:30, 27 июня 2025Мир

МИД Китая отреагировал на удар дрона ВСУ по своему журналисту под Курском

МИД Китая выразил обеспокоенность из-за раненного под Курском журналиста
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

МИД Китая выразил глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о ранении китайского журналиста при ударе дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь, сообщает Reuters.

«Мы глубоко озабочены тем, что китайский журналист получил ранения во время репортажа. Китай призывает все стороны посвятить себя политическому урегулированию украинского кризиса и совместно содействовать разрядке ситуации», — сказал дипломат.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захаровала заявила, что удар украинского дрона по журналистам телеканала Phoenix из КНР, в результате которого один из них получил ранения, является террористическим нападением. «Целенаправленный удар именно по съемочной группе китайского телеканала свидетельствует о намерении киевского режима заставить замолчать и де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые стремятся доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО», — написалаона

26 июня сообщалось, что журналист телеканала Phoenix из КНР получил ранение при ударе беспилотника ВСУ в Курской области. Уточнялось, что иностранный представитель прессы пострадал, готовя репортаж о мирных жителях. Журналиста госпитализировали.

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