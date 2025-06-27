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07:49, 27 июня 2025Россия

Момент спасения выпавшей из окна 12-го этажа собаки попал на видео

Shot: Момент спасения выпавшей из окна собаки в Южно-Сахалинске попал на видео.
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Момент спасения выпавшей из окна 12-го этажа собаки в Южно-Сахалинске попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал Shot.

Животное затащили в окно, около которого оно лежало, под радостные крики людей. Собака ждала спасения около четырех часов. Питомца планируется доставить в ветеринарную клинику на обследование.

Ранее сообщалось, что собака выпала из окна многоэтажного дома в ЖК «Уюн-Парк». Животное приземлилось во внешний блок кондиционера.

До этого в Татарстане спасли молодого лося, забредшего в поселок Салмачи под Казанью.

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