В России заявили об отсутствии стоп-кранов у бойцов ВСУ

Сенатор Карасин заявил об отсутствии стоп-кранов у бойцов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) и в целом Украина сегодня находятся в незавидном положении, потому что никакой логики в политике Киева не просматривается, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор также заявил об отсутствии стоп-кранов у бойцов ВСУ.

«Вокруг идет борьба Евросоюза, НАТО, суетится [президент Украины Владимир] Зеленский. Поэтому говорить о том, чтобы ВСУ соблюдали какие-то общепризнанные нормы и критерии военного дела, не приходится. Это абсолютно понятная вещь», — отметил Карасин.

По словам сенатора, необходимо призывать бойцов ВСУ к порядку, а их атаки на гражданское население делать публичными.

«Тем самым показывая всю беспомощность и одновременно разнузданность украинских военных, которые непонятно, чем занимаются, для которых нет никаких стоп-кранов», — заключил он.

Ранее командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) идут по пути нападения на российское мирное население. Так он прокомментировал атаку на журналиста телеканала Phoenix из КНР Лу Юйгуана, который получил ранение при ударе беспилотника ВСУ в Курской области.