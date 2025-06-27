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11:19, 27 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России заявили об отсутствии стоп-кранов у бойцов ВСУ

Сенатор Карасин заявил об отсутствии стоп-кранов у бойцов ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) и в целом Украина сегодня находятся в незавидном положении, потому что никакой логики в политике Киева не просматривается, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор также заявил об отсутствии стоп-кранов у бойцов ВСУ.

«Вокруг идет борьба Евросоюза, НАТО, суетится [президент Украины Владимир] Зеленский. Поэтому говорить о том, чтобы ВСУ соблюдали какие-то общепризнанные нормы и критерии военного дела, не приходится. Это абсолютно понятная вещь», — отметил Карасин.

По словам сенатора, необходимо призывать бойцов ВСУ к порядку, а их атаки на гражданское население делать публичными.

«Тем самым показывая всю беспомощность и одновременно разнузданность украинских военных, которые непонятно, чем занимаются, для которых нет никаких стоп-кранов», — заключил он.

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