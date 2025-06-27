«Террористическое нападение». Журналист из КНР пострадал под Курском при ударе дрона ВСУ. В России пообещали наказать виновных

Захарова: Виновные в посягательстве на жизнь журналистов из КНР будут наказаны

Журналист телеканала Phoenix из КНР получил ранение при ударе беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Иностранный представитель прессы пострадал, готовя репортаж о мирных жителях, которые подвергаются атакам дронов ВСУ.

По словам врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, при атаке пострадал 63-летний журналист Лу Юйгуан.

У мужчины открытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана теменной области. В ближайшее время его доставят в Курскую областную больницу Александр Хинштейн Врио губернатора Курской области

Однако позже Хинштейн сообщил, что журналист отказался от госпитализации после обследования. В Курской областной больнице подтвердили отсутствие у иностранного журналиста опасных повреждений. «Он принял решение отказаться от госпитализации. Желаю коллеге скорейшей поправки!» — заявил Хинштейн.

В России пообещали наказать виновных за атаку на журналистов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что причастные к атаке на китайских журналистов телеканала Phoenix под Курском будут установлены и привлечены к ответственности.

26 июня в поселке Коренево съемочная группа китайского телеканала, снимавшая репортаж о восстановлении мирной жизни в регионе, подверглась целенаправленной атаке БПЛА боевиков киевского режима Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Дипломат заявила, что виновные в посягательстве на жизнь представителей СМИ «будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание». Она также призвала правительства стран осудить обстрел съемочной группы со стороны украинских войск.

Удар ВСУ по журналистам назвали террористическим нападением

Захарова назвала удар украинского дрона по китайским журналистам, в результате которого один из них получил ранения, террористическим нападением. Она отметила, что в момент удара представитель СМИ был одет в бронежилет с надписью «PRESS».

Целенаправленный удар именно по съемочной группе китайского телеканала свидетельствует о намерении киевского режима заставить замолчать и де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые стремятся доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО Мария Захарова Официальный представитель МИД России

Официальный представитель внешнеполитического ведомства призвала ЮНЕСКО, ООН и ОБСЕ отреагировать на атаку на журналистов.

В марте ВСУ ударили по российским журналистам

24 марта стало известно об ударе украинских войск в зоне специальной военной операции, в результате которого не выжили трое сотрудников российских СМИ — корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели. Еще один журналист, корреспондент Никита Гольдин, получил тяжелое ранение и был госпитализирован.

Представители прессы работали на территории Луганской народной республики и снимали репортажи, посвященные СВО. Журналисты находились в гражданской машине, когда украинские военные нанесли по ним прицельный удар двумя ракетами HIMARS.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскритиковал мировое сообщество за отсутствие реакции на преступления против российских военкоров.

Огонь велся прицельный, их специально хотели убить. Киевский режим продолжает свои злодеяния, причем злодеяния в отношении журналистов — людей, у которых в руках не было и нет оружия Дмитрий Песков Официальный представитель Кремля

По словам представителя Кремля, Россия считает такое поведение непростительным.