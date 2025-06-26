В России знают путь, по которому ВСУ получают оружие. Это старый железнодорожный тоннель в горах. Почему его не уничтожили?

Офицер Дандыкин допустил, что важный для ВСУ тоннель на Карпатах будет уничтожен

Большой объем оружия, боеприпасов и дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет через Бескидский тоннель в горах на границе Львовской и Закарпатской областей. В России уже призывали уничтожить его, однако этот логистический объект продолжает функционировать, как и мосты через Днепр, без которых также поставки на фронт будут серьезно осложнены. Как рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, член экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, тому, что их до сих пор не разбомбили, может быть несколько причин.

Во-первых, по словам Дандыкина, уничтожить крупные мосты и тоннели в горах не так просто. Он привел в пример обстрелы артиллерией ВСУ Антоновского моста в Херсоне в 2022 году, который «продырявили HIMARS», но существенного урона не нанесли, а также удары США по подземным объектам в Иране.

Все это серьезные сооружения, которые строились капитально, зачастую еще в царское время. В советское время тоже строили хорошо. И, кстати, здесь показательны удары по Крымскому мосту, по которому ВСУ много чего применили — и так, и этак. Но он функционирует... Ну и тоннели вообще сложно уничтожить. Вот и американцы сейчас рассказали, как в Иране у них все круто было, 12 бомб сбросили, но на самом деле не все так просто Василий Дандыкин капитан первого ранга запаса

Еще одна причина может быть политической. Как отметил Дандыкин, Украина продолжает экономическое сотрудничество со странами, которые являются партнерами России. Но может быть и так, что еще не настал момент для уничтожения этих объектов.

«Или всему свой черед. По крайней мере там, где мы наступаем, мы уничтожаем мосты, которые использует враг», — отметил эксперт.

Что известно о Бескидском тоннеле Бескидский тоннель был построен в 1886 году, когда Украины как независимого государства еще не существовало, а Карпатская Русь была частью Австро-Венгрии. Он был однопутным. В 2007 году начали строить новый, двухпутный, который заложили в 22 метрах южнее старого и параллельно ему. Поезда по новому тоннелю пошли в 2018 году. Для связей Украины с западными государствами он имеет стратегическое значение. До начала СВО этот объект отвечал за 60 процентов транзита между Украиной и странами Европы. По некоторым оценкам, через Бескидский тоннель может проходить примерно две трети поставок всего вооружения из европейских стран на Украину. Также чрезвычайно важное значение для украинской военной логистики имеют мосты через Днепр — самую крупную реку региона, которая течет от границы с Белоруссией к Черному морю и разделяет страну на две примерно равные части. Всего на Украине около трех десятков мостов через Днепр, большинство из которых построено в царское и советское время. Все они имеют стратегическое значение ввиду размеров и географического положения реки.

Бомбить этот тоннель и мосты призывал бывший вице-президент Руцкой

О том, что поставки Украине западного вооружения, боеприпасов, боевой техники и топлива проходят через несколько уязвимых точек, удары по которым способны существенно затруднить Киеву логистику, еще в сентябре 2024 гола заявил бывший вице-президент России и боевой летчик Александр Руцкой.

«С чего начать, чтобы прекратить всю логистику [западных] поставок? На железной дороге есть четыре точки, там, где идет смена колесных пар вагонов. В Европе — узкая колея, у нас — широкая колея. Почему эти центры не уничтожены? Дальше — шесть железнодорожных мостов. Почему они не уничтожены? Два тоннеля. Почему не завалены эти два тоннеля?» — сказал он «Ленте.ру».

Тогда же он указал, что еще одной ключевой точкой, обладание которой позволит перерезать уже не железнодорожную, а морскую логистику ВСУ, является остров Змеиный, расположенный в северо-западной части Черного моря: «Если бы мы находились на этом острове, мы бы блокировали морскую логистику поставок вооружений и средств поражения для ВСУ».

Фото: Vadim Ghirda / AP

Удары по Бескидскому тоннелю наносились, но известно о них мало

В июне 2022 года Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщал, что украинская сторона подтверждала удар крылатыми ракетами по Бескидскому железнодорожному тоннелю.

Еще об одном ударе по этому объекту, уже с применением аэробаллистической ракеты «Кинжал», рассказал в августе 2023 года военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвичук.

Судя по тому, что железнодорожный тоннель, как и мосты через Днепр продолжают функционировать до сих пор, невосполнимого ущерба тоннелю не нанесли.