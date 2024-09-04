Бывший вице-президент России заявил о способе перерезать снабжение ВСУ по Черному морю

Бывший вице-президент РФ Руцкой назвал остров Змеиный ключевым для поставок ВСУ

Ключевой точкой, обладание которой позволит перерезать морскую логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ), является остров Змеиный, расположенный в северо-западной части Черного моря. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил бывший вице-президент России, Герой Советского Союза и военный летчик Александр Руцкой.

Мы его захватили, а потом в знак доброй воли оставили его. А мимо острова Змеиного пройти из Одессы и обратно невозможно. Все равно надо идти мимо этого острова. Если бы мы находились на этом острове, мы бы блокировали морскую логистику поставок вооружений и средств поражения для ВСУ. Значит, жест доброй воли по Змеиному, это сделано для чего? Для беспрепятственного прохода кораблей в Одессу и Новороссийск. Это вроде бы как под зерновую сделку. Вроде бы Александр Руцкой бывший вице-президент России

Змеиный — небольшой остров в Черном море. В первые дни специальной военной операции (СВО) на нем высадились российские военные, но позже покинули территорию. Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков тогда объявил журналистам, что российские войска выполнили задачи спецоперации на острове, в связи с этим в качестве «шага доброй воли» было принято решение о выводе оттуда гарнизона. По его словам, так мировому сообществу было продемонстрировано, что Москва не препятствует действиям ООН по организации гуманитарного коридора для вывоза сельхозпродукции с Украины.

Схожее с Руцким мнение насчет важности контроля над островом ранее высказал заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин. «Ни один корабль — здесь речь о Болгарии, Румынии, Польше и так далее — не пройдет мимо острова Змеиный. Этот морской путь находится под контролем тех сил, которые расположены на острове», — отметил он.

В свою очередь, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Василий Кашин в комментарии РБК указывал, что с чисто военной точки зрения, решение покинуть остров было верным, поскольку эту небольшую скалистую территорию непросто удерживать.

Сейчас на Змеином никого нет, однако время от времени украинская сторона предпринимает попытки обозначить там свое присутствие. В последний раз об этом сообщалось в конце августа, когда Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по военным ВСУ и НАТО, высадившимся на острове. Отмечалось, что в числе жертв атаки оказались представители элитных подразделений.