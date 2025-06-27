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17:34, 27 июня 2025Россия

Путин объявил о готовности передать тела еще 3 тысяч бойцов ВСУ

Президент Путин: Москва готова передать Киеву тела еще 3 тысяч бойцов ВСУ
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Москва готова передать Киеву тела еще 3 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом объявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

На пресс-конференции с журналистами в Минске Путин пояснил, что обмены пленными важны и создают условия для предметного обсуждения сути проблем между двумя странами.

Он заверил, что Россия и Украина продолжат контакты после завершения обменов.

До этого Путин рассказал, что атака ВСУ на Курскую область носила политический характер.

Именно украинское вторжение положило начало тому, что российские войска оказались в Сумской области, заметил тогда глава государства.

Еще раньше Путин заявил, что украинские военные атаковали Курскую область с помощью артиллерии и беспилотников после ее освобождения.

Вот это да!
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