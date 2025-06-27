Раскрыт отвлекающий маневр Нетаньяху перед ударами по Ирану

WSJ: Нетаньяху использовал свадьбу сына, чтобы ввести Иран в заблуждение

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху использовал свадьбу сына Авнера как отвлекающий маневр перед ударами по Ирану. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание отмечает, что незадолго до начала операции «Народ как лев» офис главы израильского правительства объявил о том, что Нетаньяху уходит в отпуск, чтобы 16 июня отпраздновать свадьбу своего старшего сына. Но мало кто знал, что таким образом премьер лишь хотел ввести руководство Ирана в заблуждение.

«Никто из участников торжества, в том числе сам Авнер и жена Нетаньяху Сара, не знал, что премьер-министр планирует отложить свадьбу. Он продолжал вести себя по-прежнему, чтобы обмануть иранцев», — говорится в статье.

По замыслу Нетаньяху, в иранском руководстве должны были решить, что израильский лидер не станет начинать военные действия, чтобы не испортить праздник сыну.

Как утверждается, одновременно с этим израильские чиновники сливали в СМИ сообщения, свидетельствующие о якобы разногласиях между Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом по поводу возможной атаки. Утечки включали подробности их телефонного разговора за четыре дня до операции, в котором Трамп сказал израильскому лидеру, что хочет дать шанс дипломатии, прежде чем переходить к военным действиям.

Ранее Нетаньяху заявил, что победа Израиля в конфликте с Ираном дает пространство для заключения мирных соглашений с арабскими странами, чтобы обеспечить региональную стабильность на Ближнем Востоке.