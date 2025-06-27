Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:26, 27 июня 2025Мир

Раскрыт отвлекающий маневр Нетаньяху перед ударами по Ирану

WSJ: Нетаньяху использовал свадьбу сына, чтобы ввести Иран в заблуждение
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху использовал свадьбу сына Авнера как отвлекающий маневр перед ударами по Ирану. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание отмечает, что незадолго до начала операции «Народ как лев» офис главы израильского правительства объявил о том, что Нетаньяху уходит в отпуск, чтобы 16 июня отпраздновать свадьбу своего старшего сына. Но мало кто знал, что таким образом премьер лишь хотел ввести руководство Ирана в заблуждение.

«Никто из участников торжества, в том числе сам Авнер и жена Нетаньяху Сара, не знал, что премьер-министр планирует отложить свадьбу. Он продолжал вести себя по-прежнему, чтобы обмануть иранцев», — говорится в статье.

Материалы по теме:
Израильский министр поделился подробностями планирования ударов по Ирану
Израильский министр поделился подробностями планирования ударов по Ирану
26 июня 2025
«Сброшен полный боезапас бомб». Трамп заявил, что самолеты США атаковали три ядерных объекта в Иране
«Сброшен полный боезапас бомб». Трамп заявил, что самолеты США атаковали три ядерных объекта в Иране
22 июня 2025
«Это был исторический удар». Пентагон заявил, что использовал отвлекающий маневр при атаке на Иран
«Это был исторический удар». Пентагон заявил, что использовал отвлекающий маневр при атаке на Иран
22 июня 2025

По замыслу Нетаньяху, в иранском руководстве должны были решить, что израильский лидер не станет начинать военные действия, чтобы не испортить праздник сыну.

Как утверждается, одновременно с этим израильские чиновники сливали в СМИ сообщения, свидетельствующие о якобы разногласиях между Нетаньяху и президентом США Дональдом Трампом по поводу возможной атаки. Утечки включали подробности их телефонного разговора за четыре дня до операции, в котором Трамп сказал израильскому лидеру, что хочет дать шанс дипломатии, прежде чем переходить к военным действиям.

Ранее Нетаньяху заявил, что победа Израиля в конфликте с Ираном дает пространство для заключения мирных соглашений с арабскими странами, чтобы обеспечить региональную стабильность на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «100 тысяч рублей за рак легких». Участникам операции «Труба» отказали в выплатах и наградах. Ответственных нашли в Генштабе

    ВСУ ударили дроном в 400 метрах от ядерных реакторов ЗАЭС

    В резиденции армянского католикоса произошла потасовка с полицией

    С поставками грузов в Россию из стран СНГ начались проблемы

    Выявили неожиданную пользу дневного сна

    Российскому депутату запретили покидать страну из-за долгов

    Женщина согласилась выйти замуж на борту яхты и пошла вместе с ней ко дну

    Мужчина с ножом набросился на работников российского вокзала прямо под камерами

    Командир «Ахмата» заявил о неправильном поведении потерявших совесть россиян

    Россияне полюбили делать предложения руки и сердца в путешествиях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости