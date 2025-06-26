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17:41, 26 июня 2025Мир

Израильский министр поделился подробностями планирования ударов по Ирану

Глава МИД Израиля: По ходу планирования ударов по Ирану решили пойти ва-банк
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Изначальный план операции против Ирана был проще, по ходу планирования израильское руководство решило пойти ва-банк. Подробностями глава МИД Израиля Гидеон Саар поделился в интервью The Jerusalem Post.

«Оперативный план развивался и расширялся с течением времени. Он стал гораздо более амбициозным. Не то чтобы первоначальная концепция была скромной, но по мере того, как мы готовились, мы думали: "пойдем ва-банк"», — рассказал он.

По словам израильского министра иностранных дел, время операции было выбрано для того, чтобы обеспечить максимальную международную легитимность — удары произошли после провала переговоров между США и Ираном, когда Тегеран отказался прекратить обогащение урана.

Саар подчеркнул, что, помимо военного планирования, власти Израиля также «моделировали дипломатические сценарии» и готовились к глобальной реакции, распределив обязанности между главой МИД и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что последствием ударов США и Израиля по Ирану стал ущерб режиму нераспространения ядерного оружия.

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