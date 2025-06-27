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04:08, 27 июня 2025Мир

Самую сухую пустыню мира засыпало снегом

ALMA: Самую сухую пустыню мира Атакама засыпало снегом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pablo Sanhueza / Reuters

Чилийскую пустыню Атакама, которая считается самой сухой в мире, засыпало снегом. Об этом сообщает расположенная на ее территории обсерватория ALMA в социальной сети Х.

«Невероятно! Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!» — говорится в сообщении. Отмечается, что такая погодная аномалия наблюдается впервые за десять лет.

Ранее сообщалось, что Пустыню Гоби, расположенную в Центральной Азии, решили поставить на службу зеленой энергетике. В частности, в кабмине Монголии намерены усовершенствовать автомагистраль Улан-Батор — Замын-Ууд на границе с Китаем.

В апреле 2024 года ученые обнаружили скрытую экосистему под самой сухой и жаркой пустыней Земли на глубине четыре метра.

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