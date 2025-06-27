«Спартаку» предложили купить Миранчука

Metaratings: «Спартаку» предложили купить футболиста «Сьона» Антона Миранчука

Руководству московского «Спартака» предложили купить полузащитника швейцарского «Сьона» Антона Миранчука. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, футболист готов рассматривать предложения от российских клубов. При этом отмечается, что на данный момент интереса к Миранчуку у «Спартака» нет.

Ранее Антон Миранчук признался, что ему скучно в Швейцарии. Футболист рассказал, что прогулки у озера ему уже надоедают.

Россиянин перешел в «Сьон» в сентябре 2024-го. В составе клуба он провел 24 матчах во всех турнирах, забил два мяча и сделал три результативных передачи.