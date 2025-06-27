США очертили задачи каждой из бомбивших Иран бомб GBU-57

Генерал Кейн: Каждая из ударивших по бункеру в Иране бомб решала свою задачу

Каждая из ударивших по бункеру вблизи Фордо (Иран) бомб GBU-57, иначе — Massive Ordnance Penetrator (MOP), решала свою заранее очерченную задачу, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Дэн Кейн. Об этом пишет издание TWZ.

Офицер напомнил, что бомбардировкам в ядерном объекте в Фордо подверглись две вентиляционные шахты, на каждую из которых было сброшено по шесть 13,6-тонных корректируемых противобункерных бомб GBU-57.

«Первым снарядом была принудительно снята крышка, и главная шахта была раскрыта. Бомбы [номер] два, три, четыре [и] пять получили задачу войти в главную шахту, спуститься в [подземный] комплекс со скоростью более 1000 футов (305 метров — прим. «Ленты.ру») в секунду и взорваться в пространстве», — сказал генерал.

По его словам, шестая бомба в каждой группе «была разработана как гибкое оружие, чтобы позволить нам прикрыться, если один из предыдущих реактивных двигателей или одно из предыдущих оружий не сработало».

Кейн напомнил, что действие бомбы обусловлено сочетанием трех эффектов — взрывом, фрагментацией и избыточным давлением. «В этом случае основным механизмом поражения стало сочетание избыточного давления и взрыва, разрушающего открытые тоннели и уничтожающего критически важное оборудование», — уточнил военный.

Ранее журнал Popular Mechanics заметил, что подземные ядерные объекты Ирана могут выдержать удар американских противобункерных бомб GBU-57.

Также в июне TWZ заметило, что, вероятнее всего, Ирану после бомбардировок США удалось сохранить свои установки по обогащению урана и используемые при этом радиоактивные материалы.