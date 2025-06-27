Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 27 июня 2025Наука и техника

В России заметили огневую точку с корабельной пушкой

В России заметили огневую точку с шестиствольной корабельной установкой АК-306
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia

Огневую точку с корабельной артиллерийской установкой АК-306 заметили в России. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Война История Оружие».

На фотографии видна установленная на суше АК-306 с шестиствольной пушкой. Можно предположить, что изделие используют для борьбы с дронами или безэкипажными катерами.

В основе АК-306 лежит орудие АО-18Л калибра 30 миллиметров, которое позволяет поражать воздушные цели на наклонной дальности до 4000 метров. Максимальная дальность стрельбы — более восьми километров. При установке на корабли АК-306 наводят дистанционно.

Материалы по теме:
Противотанковые ракетные комплексы: на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
Противотанковые ракетные комплексы:на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
3 апреля 2023
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023

В конце февраля в России заметили грузовик «КамАЗ-5350» с установкой АК-306 в кузове. В марте стало известно, что установку на автомобильном шасси оснастили оптико-электронным комплексом для эффективного поражения целей.

В мае 2024 года «Известия» писали, что российские сухопутные войска применяют морские огневые установки в зоне специальной военной операции. В частности, военнослужащие используют реактивные бомбометы РБУ-6000 и огнеметно-зажигательные комплексы А-22.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Террористическое нападение». Журналист из КНР пострадал под Курском при ударе дрона ВСУ. В России пообещали наказать виновных

    ЕС не смог утвердить 18-й пакет санкций против России

    Лев растерзал пятилетнего мальчика

    Врач предупредила о скрытой опасности орального секса

    Вероятность появления ядерного оружия у Ирана после конфликта с Израилем оценили

    Россиян предупредили о плохой погоде в июле

    В США определили будущее Зеленского на фоне тяжелого положения ВСУ на фронте

    Названо число не попавших в Россию из-за связей с ВСУ или разведкой украинцев

    Саммит НАТО обернулся для Киева новым открытием

    В Британии сделали вывод об отношении к Зеленскому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости