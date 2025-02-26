В России заметили КамАЗ с шестиствольным орудием

В России заметили КамАЗ с артиллерийской установкой АК-306 в кузове

Грузовик КамАЗ с корабельной артиллерийской установкой АК-306 в кузове заметили в России. На фотографию машины обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На снимке виден трехосный КамАЗ-5350 с АК-306, смонтированной в задней части кузова. Откинутый тент может говорить о применении установки на автомобильном шасси для борьбы с беспилотниками.

АК-306 оснащена шестиствольным орудием АО-18Л, которое позволяет поражать воздушные цели на наклонной дальности до 4000 метров. Скорострельность установки составляет 1000 выстрелов в минуту. При установке на кораблях АК-306 наводится дистанционно. Можно предположить, что установку на шасси КамАЗа доработали для использования на земле.

США использовали многоствольные пушки для защиты своих баз в Афганистане и Ираке от ракет и артиллерийских снарядов. Комплексы Centurion C-RAM представляли собой сухопутный вариант установки Phalanx CIWS с орудием калибра 20 миллиметров.

В мае 2024 года «Известия» писали о применении в зоне СВО корабельных установок сухопутными войсками. В частности, тягачи МТ-ЛБ оснащали артиллерийскими установками 2М3М, а на шасси танков и грузовиков устанавливали морские бомбометы «Смерч-2».