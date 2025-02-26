Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:15, 26 февраля 2025Наука и техника

В России заметили КамАЗ с шестиствольным орудием

В России заметили КамАЗ с артиллерийской установкой АК-306 в кузове
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: VoidWanderer / Wikipedia

Грузовик КамАЗ с корабельной артиллерийской установкой АК-306 в кузове заметили в России. На фотографию машины обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На снимке виден трехосный КамАЗ-5350 с АК-306, смонтированной в задней части кузова. Откинутый тент может говорить о применении установки на автомобильном шасси для борьбы с беспилотниками.

АК-306 оснащена шестиствольным орудием АО-18Л, которое позволяет поражать воздушные цели на наклонной дальности до 4000 метров. Скорострельность установки составляет 1000 выстрелов в минуту. При установке на кораблях АК-306 наводится дистанционно. Можно предположить, что установку на шасси КамАЗа доработали для использования на земле.

США использовали многоствольные пушки для защиты своих баз в Афганистане и Ираке от ракет и артиллерийских снарядов. Комплексы Centurion C-RAM представляли собой сухопутный вариант установки Phalanx CIWS с орудием калибра 20 миллиметров.

В мае 2024 года «Известия» писали о применении в зоне СВО корабельных установок сухопутными войсками. В частности, тягачи МТ-ЛБ оснащали артиллерийскими установками 2М3М, а на шасси танков и грузовиков устанавливали морские бомбометы «Смерч-2».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Кучно пошло». Российские войска освободили пять населенных пунктов в Курской области. Что известно об операции?

      Хабенский дал редкий комментарий о своих детях

      Москвичам пообещали начало марта со снежком

      Шмыгаль назвал сроки рассмотрения соглашения с США по ископаемым

      Судимый россиянин получил 12 лет колонии за теракт в виде поджога шкафа на железной дороге

      Водителя-экспедитора задержали в российском регионе за растление 13-летней школьницы

      Стилистка назвала портящие внешний вид вещи женского гардероба

      В Госдуме объяснили необходимость разрешить ФСБ иметь собственные СИЗО

      Способность Макрона надавить на Трампа оценили

      Суд приговорил российского военнослужащего к 5,5 года колонии за дезертирство

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше