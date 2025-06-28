Чемпион России по мотокроссу погиб во время тренировки

Чемпион России по мотокроссу Козуб погиб во время тренировки в Ирбите в 32 года

Чемпион России по мотокроссу Руслан Козуб погиб в 32 года. Об этом сообщает E1.RU.

По информации источника, спортсмен погиб после столкновения с соперником на трассе во время тренировки в Ирбите. Второй участник аварии Александр Пупышев был госпитализирован с переломом ключицы и травмой легкого. Он заявил, что не помнит подробностей случившегося.

Козуб был чемпионом России 2024 года в дисциплине мотокросс с коляской. Также на его счету победы на этапах чемпионата России в той же дисциплине.

16 июня 20-кратный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в ДТП. Спортсмен, находившийся за рулем автомобиля Lada Granta, столкнулся с «Газелью» и Sitrak, следовавшими по встречной полосе.