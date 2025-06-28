Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Палмейрас
0:0
2-й тайм
live
Ботафого
Клубный чемпионат мира — 2025|1/8 финала
Бенфика
Сегодня
23:00 (Мск)
Челси
Клубный чемпионат мира — 2025|1/8 финала
ПСЖ
Завтра
19:00 (Мск)
Интер Майами
Клубный чемпионат мира — 2025|1/8 финала
Фламенго
Завтра
23:00 (Мск)
Бавария
Клубный чемпионат мира — 2025|1/8 финала
20:22, 28 июня 2025Спорт

Чемпион России по мотокроссу погиб во время тренировки

Чемпион России по мотокроссу Козуб погиб во время тренировки в Ирбите в 32 года
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Чемпион России по мотокроссу Руслан Козуб погиб в 32 года. Об этом сообщает E1.RU.

По информации источника, спортсмен погиб после столкновения с соперником на трассе во время тренировки в Ирбите. Второй участник аварии Александр Пупышев был госпитализирован с переломом ключицы и травмой легкого. Он заявил, что не помнит подробностей случившегося.

Козуб был чемпионом России 2024 года в дисциплине мотокросс с коляской. Также на его счету победы на этапах чемпионата России в той же дисциплине.

16 июня 20-кратный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в ДТП. Спортсмен, находившийся за рулем автомобиля Lada Granta, столкнулся с «Газелью» и Sitrak, следовавшими по встречной полосе.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Путин встретился с Адамом Кадыровым

    Киев отказался эвакуировать жителей Сумской области в местах дислокации ВСУ

    Протестующие студенты вышли на улицы Белграда

    В Мариуполе назначили нового мэра

    Мэр Одессы поскандалил с военнослужащим ВСУ из-за Пушкина

    Стало известно о создании еще одного плацдарма для захода в Днепропетровскую область

    Пострадавшего в ДТП на МКАД эвакуировали на вертолете

    Чемпион России по мотокроссу погиб во время тренировки

    В США заявили об укреплении власти Трампа за счет суда

    Украинская спортсменка отказалась от фото с россиянками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости