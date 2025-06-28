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16:21, 28 июня 2025Спорт

Российский футбольный тренер рассказал об уровне жизни в Словении

Трениер Якубовский об уровне жизни в Словении: Нет бедных и попрошаек
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nicola Pulham / Shutterstock / Fotodom

Российский тренер вратарей словенского футбольного клуба «Ядран Декани» Борис Якубовский высказался об уровне жизни в Словении. Его слова приводит «Чемпионат».

Специалист отметил, что в стране нет бедных и попрошаек. «Даже пенсионеры и безработные могут спокойно попивать кофеек и пиво в барах. При этом очень мало богатых», — отметил Якубовский.

Тренер добавил, что большая часть населения в Словении живет на зарплату от 1,5 до 2 тысяч евро в месяц. «Минимальная зарплата, меньше которой нельзя платить работнику, в Словении составляет € 1277, но это вместе с налогами», — добавил он.

Ранее бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о тяжестях жизни простого народа в Англии. По его словам, за последнее время там все очень подорожало.

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