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19:48, 28 июня 2025Спорт

Украинская спортсменка отказалась от фото с россиянками

Украинка Андращук отказалась от фото с россиянками на ЧЕ по прыжкам в воду
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Украинка Вероника Андращук отказалась от фотографии с россиянками Маргаритой Кувшиновой и Анастасией Чистяковой на юниорском чемпионате Европы (ЧЕ) по прыжкам в воду. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на церемонии награждения. Андращук, занявшая третье место, спустилась с пьедестала и ушла, не оставшись для снимка с победительницей соревнований Кувшиновой и ставшей второй Чистяковой.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила российским спортсменам общаться с прессой во время чемпионата мира и других соревнований. При этом отечественным пловцам не разрешается высказываться о каких–либо конфликтах.

В ноябре 2024 года World Aquatics смягчила критерии допуска россиян к соревнованиям. Отечественные спортсмены могут выступать на международных турнирах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.

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