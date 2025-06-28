Украинская спортсменка отказалась от фото с россиянками

Украинка Андращук отказалась от фото с россиянками на ЧЕ по прыжкам в воду

Украинка Вероника Андращук отказалась от фотографии с россиянками Маргаритой Кувшиновой и Анастасией Чистяковой на юниорском чемпионате Европы (ЧЕ) по прыжкам в воду. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на церемонии награждения. Андращук, занявшая третье место, спустилась с пьедестала и ушла, не оставшись для снимка с победительницей соревнований Кувшиновой и ставшей второй Чистяковой.

Ранее Международная федерация плавания (World Aquatics) разрешила российским спортсменам общаться с прессой во время чемпионата мира и других соревнований. При этом отечественным пловцам не разрешается высказываться о каких–либо конфликтах.

В ноябре 2024 года World Aquatics смягчила критерии допуска россиян к соревнованиям. Отечественные спортсмены могут выступать на международных турнирах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду.