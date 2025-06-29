«Интер Майами» с Месси разгромно проиграл ПСЖ на клубном чемпионате мира

«Интер Майами» c Месси в составе проиграл ПСЖ 0:4 в 1/8 финала клубного ЧМ

«Интер Майами» c Лионелем Месси в составе проиграл ПСЖ 0:4 в 1/8 финала клубного чемпионата мира, который проходит в США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Все четыре мяча футболисты французского клуба забили в первом тайме. На 6-й и 39-й минутах отличился Жоао Невеш. На 44-й — мяч в ворота американского клуба отправил Томас Авилес, на третьей добавленной к первому тайму минуте — Ашраф Хакими.

Месси провел в составе «Интер Майами» весь матч. Для аргентинца это поражение стало крупнейшим за пять лет.

Ранее стало известно, что Месси высказался о Роналду. «Я испытываю огромное уважение и восхищение к Криштиану — за его карьеру, за все, чего он достиг и продолжает достигать. Он до сих пор выступает на самом высоком уровне», -— заявил аргентинец.