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07:51, 29 июня 2025Спорт

«Королева футбола» показала фото в платье с откровенным декольте

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @kianadufour

Бразильская футболистка Киана Дюфур, которую называют «Королевой футбола», опубликовала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка показала фото в сером платье с откровенным декольте. Пост собрал более 92 тысяч лайков.

Дюфур представляла молодежные сборные Гаити на международном уровне. Она получила известность после перехода в женскую команду Университета Южного Миссисипи в 2024 году.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева опубликовала новую фотографию. Спортсменка показала снимок в красном бикини, лежа в море.

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