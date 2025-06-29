«Королева футбола» показала фото в платье с откровенным декольте

Бразильская футболистка Киана Дюфур, которую называют «Королевой футбола», опубликовала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка показала фото в сером платье с откровенным декольте. Пост собрал более 92 тысяч лайков.

Дюфур представляла молодежные сборные Гаити на международном уровне. Она получила известность после перехода в женскую команду Университета Южного Миссисипи в 2024 году.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева опубликовала новую фотографию. Спортсменка показала снимок в красном бикини, лежа в море.

