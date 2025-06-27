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07:53, 27 июня 2025Спорт

Валиева показала фото в красном бикини

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @kamilavalieva26

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала новую фотографию в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка показала снимок в красном бикини, лежа в море. Пост собрал более 32 тысяч лайков.

Ранее сообщалось, что у 19-летней Валиевой роман с 32-летним хоккеистом ЦСКА Никитой Нестеровым. Пара посетила матч Кубка России.

Валиева не выступает на соревнованиях из-за дисквалификации. В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд отстранил фигуристку на четыре года, так как в ее пробе от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата «Триметазидин». Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы, чемпионата России и командного турнира Олимпийских игр — 2022 (вместе со всей сборной России). Отстранение завершится 25 декабря 2025 года.

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