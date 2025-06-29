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20:56, 29 июня 2025Спорт

На Гран-при Австрии «Формулы-1» мост рухнул на трассу

Во время Гран-при Австрии «Формулы-1» металлический мост обрушился на трассу
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Xavi Bonilla / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Во время Гран-при Австрии «Формулы-1» металлический мост обрушился на трассу. Об этом сообщает Telegram-канал «МК».

За несколько часов до заезда эвакуатор с разбитой машиной задел металлическую рекламную конструкцию. В результате столкновения она упала на трассу.

Пострадавших не было. Гран-при удалось начать вовремя.

Первым на гонке финишировал британский пилот команды McLaren Ландо Норри. Вторым стал напарник Норриса по команде — австралиец Оскар Пиастри. Тройку сильнейших замкнул представитель Монако Шарль Леклер из Ferrari.

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