На Гран-при Австрии «Формулы-1» мост рухнул на трассу

Во время Гран-при Австрии «Формулы-1» металлический мост обрушился на трассу

Во время Гран-при Австрии «Формулы-1» металлический мост обрушился на трассу. Об этом сообщает Telegram-канал «МК».

За несколько часов до заезда эвакуатор с разбитой машиной задел металлическую рекламную конструкцию. В результате столкновения она упала на трассу.

Пострадавших не было. Гран-при удалось начать вовремя.

Первым на гонке финишировал британский пилот команды McLaren Ландо Норри. Вторым стал напарник Норриса по команде — австралиец Оскар Пиастри. Тройку сильнейших замкнул представитель Монако Шарль Леклер из Ferrari.