Симоньян раскритиковала Пашиняна

Симоньян сравнила Пашиняна с мизинцем или аппендицитом антихриста

На фоне сложившейся в Армении ситуации премьер-министра страны Никола Пашиняна и его последователей можно сравнить с мизинцем или аппендицитом антихриста. Политика раскритиковала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Симоньян напомнила, что антихрист начал свои атаки на религию с Армении, а Пашинян ополчился на Армянскую апостольскую церковь. При этом она отметила, что дело не только в премьер-министре.

«Антихрист — это же что-то такое коллективное, большое. Пашинян — это может быть мизинец антихриста, аппендицит антихриста (...) Он, что называется, первый начал, и первые десять и пятнадцать раз», — раскритиковала премьер-министра Симоньян.

Ранее, 27 июня, певец Филипп Киркоров опубликовал обращение к Пашиняну. Певец в своем видео также обвинил правительство Армении в том, что оно по надуманным предлогам начало борьбу с бизнесменом, главой российской компании «Ташир» Самвелом Карапетяном, а также с Армянской апостольской церковью.