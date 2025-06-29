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00:03, 29 июня 2025Спорт

Стало известно о бойфренде Арины Авериной

Sport24: Гимнастка Арина Аверина встречается с фигуристом Дмитрием Алиевым
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина начала встречаться с чемпионом Европы по фигурному катанию Дмитрием Алиевым. Об этом стало известно Sport24.

По информации источника, сестра спортсменки — гимнастка Дина Аверина — выложила в свои соц.сети видео, где Арина идет с Алиевым за руку. Кроме того, журналисты обратили внимание на то, что Алиев оставляет под постами гимнастки комплиментарные комментарии.

Дина Аверина состоит в отношениях с российским фигуристом Дмитрием Соловьевым. Пара готовится к свадьбе.

В феврале 2024 года Арина Аверина и ее сестра Дина завершили профессиональную карьеру. Арина Аверина, помимо пяти побед на чемпионатах мира, девять раз становилась чемпионкой Европы.

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