Стало известно о бойфренде Арины Авериной

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина начала встречаться с чемпионом Европы по фигурному катанию Дмитрием Алиевым. Об этом стало известно Sport24.
По информации источника, сестра спортсменки — гимнастка Дина Аверина — выложила в свои соц.сети видео, где Арина идет с Алиевым за руку. Кроме того, журналисты обратили внимание на то, что Алиев оставляет под постами гимнастки комплиментарные комментарии.
Дина Аверина состоит в отношениях с российским фигуристом Дмитрием Соловьевым. Пара готовится к свадьбе.
В феврале 2024 года Арина Аверина и ее сестра Дина завершили профессиональную карьеру. Арина Аверина, помимо пяти побед на чемпионатах мира, девять раз становилась чемпионкой Европы.