Названа дата свадьбы Дины Авериной

Гимнастка Дина Аверина и фигурист Соловьев сыграют свадьбу 7 июля 2025 года

Российский фигурист Дмитрий Соловьев назвал дату свадьбы с гимнасткой Диной Авериной. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмены сыграют свадьбу 7 июля 2025 года. «Главное, чтобы мы были самыми счастливыми в этот день», — заявил Соловьев.

Соловьев сделал предложение руки и сердца Авериной 15 февраля. До этого спортсмены вместе выступали в шоу «Ледниковый период».

26-летняя Аверина — серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио. Кроме того, она 18 раз побеждала на чемпионатах мира и 10 — на чемпионатах Европы. Гимнастка завершила карьеру в феврале 2024-го.

35-летний Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Вместе они чемпионы Игр-2014 и серебряные призеры Олимпиады-2018 в командном турнире. Также пара становилась чемпионами Европы и бронзовыми призерами чемпионата мира.