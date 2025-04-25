Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
106:65
Завершен
Пари Нижний Новгород
Единая лига ВТБ|1/4 финала
Динамо Мх
2:3
Завершен
Краснодар
Мир Российская Премьер-лига|26-й тур
Гаэль Монфис
0:0
Завершен
Андрей Рублёв
Мадрид (м)
ПСЖ
1:2
2-й тайм
live
Ницца
Франция — Лига 1|31-й тур
Монреаль Канадиенс
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 3-й матч
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
03:00 (Мск)
Каролина Харрикейнз
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 3-й матч
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
05:00 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 3-й матч
22:50, 25 апреля 2025Спорт

Названа дата свадьбы Дины Авериной

Гимнастка Дина Аверина и фигурист Соловьев сыграют свадьбу 7 июля 2025 года
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российский фигурист Дмитрий Соловьев назвал дату свадьбы с гимнасткой Диной Авериной. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмены сыграют свадьбу 7 июля 2025 года. «Главное, чтобы мы были самыми счастливыми в этот день», — заявил Соловьев.

Соловьев сделал предложение руки и сердца Авериной 15 февраля. До этого спортсмены вместе выступали в шоу «Ледниковый период».

26-летняя Аверина — серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио. Кроме того, она 18 раз побеждала на чемпионатах мира и 10 — на чемпионатах Европы. Гимнастка завершила карьеру в феврале 2024-го.

35-летний Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Вместе они чемпионы Игр-2014 и серебряные призеры Олимпиады-2018 в командном турнире. Также пара становилась чемпионами Европы и бронзовыми призерами чемпионата мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и спецпосланник Трампа три часа беседовали в Кремле. Как прошли переговоры и чего удалось достичь?

    В России объяснили атаки ВСУ на Белгородскую область

    Министр обороны России оценил результаты работы войск в Курской области

    Названа дата свадьбы Дины Авериной

    На Украине женщина устроила скандал ребенку из-за русского рэпа

    В несколько российских регионов в ближайшие три дня придут морозы

    В Раде оценили прогноз Трампа о крахе Украины через три года

    Зеленский оценил шансы вернуть Крым с помощью оружия

    Зеленский высказался о позиции Украины по Крыму

    Вратарь «Краснодара» сломал палец во время матча РПЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости