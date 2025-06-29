Топурия нокаутировал Оливейру и стал чемпионом UFC в легком весе

Топурия нокаутировал Оливейру в первом раунде и стал чемпионом UFC в легком весе

Испанский боец смешанного стиля (ММА) грузинского происхождения Илия Топурия победил бразильца Чарльза Оливейру в главном бою турнира UFC 317. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок проходил в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Топурия нокаутировал соперника в первом раунде.

Благодаря победе испанец завоевал вакантный титул чемпиона UFC в легком весе. Пояс в мае освободил россиянин Ислам Махачев, перешедший в полусредний вес.

28-летний Топурия одержал 17-ю победу в 17 боях в ММА. 35-летний Оливейра потерпел 11-е поражение в смешанных единоборствах, в его активе также 35 побед.